مصرع شخص في حادثة سير خطيرة بطنجة

اس. بويعقوبي- هبة بريس

لقي شخص مصرعه مساء اليوم الاحد 12 أبريل الجاري ، في حادثة سير خطيرة إثر اصطدام قوي بين سيارة خفيفة ودراجة هوائية بطريق العوامة.

وبحسب شهود عيان فان السرعة التي كان يسير بها السائق جعلته يفقد السيطرة على المقود باحد المنعرجات الخطيرة بالطريق المذكورة،حيث اصطدم على إثرها بعمود كهربائي قبل أن يدهس سائق دراجة هوائية لفظ أنفاسه فورا بعين المكان.

وقد تم نقل جثة الضحية صوب مستودع الاموات التابع لمستشفى محمدالخامس الجهوي بطنجة، فيما اصيب سائق السيارة ومرافق له بجروح متفاوتة اخضعوا على إثرها للاسعافات الضرورية.

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