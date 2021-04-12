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نشرة إنذارية: زخات مطرية رعدية وهبات رياح قوية الأربعاء والخميس

2021-04-12 / 12:25 مساءً
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هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب أن تهم زخات مطرية رعدية قوية وهبات رياح قوية ، يومي الأربعاء والخميس المقبلين، عددا من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي، أن زخات مطرية رعدية قوية (من 30 إلى 40 ملم) ستهم، ابتداء من الساعة الواحدة بعد زوال يوم الأربعاء المقبل وإلى غاية الساعة السادسة من صباح يوم الخميس ، أقاليم أزيلال وبني ملال وإفران وخنيفرة وميدلت .

وأضاف المصدر ذاته أنه من المحتمل أن تستمر زخات رعدية معتدلة بمرتفعات الأطلس المتوسط والسايس والريف يوم الخميس .

كما ينتظر، حسب النشرة الانذارية، تسجيل هبات رياح قوية (من 75 إلى 85 كلم/س)، يومي الأربعاء والخميس ، في أقاليم آسا – الزاك والرشيدية وتنغير وزاكورة وطاطا وفجيج وميدلت وورزازات .

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