أسماء المنور تعلن مشاركتها في برنامج المقالب “رامز عقله طار”

نجلاء مزيان : هبة بريس

أعلنت الفنانة المغربية أسماء لمنور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، عن مشاركتها في برنامج المقالب “رامز عقله طار”، و الذي سوف يعرض برمضان 2021 على قناة MBC5.

و نشرت المنور مقطع فيديو بحسابها بموقع انستغرام يوثق لحظة سقوطها، و تعرضها للمقلب من طرف الممثل و منشط البرنامج رامز جلال.

و أرفقت الفيديو بالتعليق التالي:”دعيتك لله يا رامز و يا ربي الحلقة ديالي تكون ليلة سبعة و عشرين ما يشوفني حد عواشركم مبروكة و رمضان كريم و كل عام و انتم بخير و لي ضحك عليا نبلوكيه و التلفزة تخسر ليه و الحريرة توحل ليه”.

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