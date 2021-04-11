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بوادر أزمة بين الجزائر وفرنسا.. مسؤول جزائري يصفها بـ”العدو التقليدي”

منذ ساعة واحدة
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هبة بريس- وكالات

دعا كليمون بون، وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، الأحد 11 أبريل، الجزائر إلى “التهدئة”، مؤكداً أن بلاده ترغب في “تهدئة” في العلاقات مع الجزائر، وذلك على الرغم من بعض “التصريحات التي لا مبرر لها” إزاءها وإرجاء زيارة رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، لها، حسب ما ذكرته وكالة “فرانس بريس الفرنسية”.

تصريح المسؤول الفرنسي، يأتي عقب وصف وزير العمل الجزائري، الهاشمي جعبوب، فرنسا، الخميس الماضي 8 أبريل2021، بأنها “عدوتنا التقليدية والدائمة”.

كما تزامن ذلك مع إعلان إرجاء زيارة رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، إلى الجزائر التي كانت مقررة، الأحد، مايؤشر على بوادر أزمة دبلوماسية بين الجزاىر وباريس.

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