رشيد الوالي يوجه رسالة خاصة لشقيقه هشام

نجلاء مزيان : هبة بريس

وجه الفنان المغربي رشيد الوالي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، رسالة شكر و امتنان لشقيقه الفنان هشام الوالي.

و أعرب رشيد الوالي من خلال رسالته عن محبته الكبيرة لهشام الذي قدم له السند و الدعم الكبير، أثناء تصوير السيتكوم الرمضاني”قيسارية اوفلا”.

و نشر رشيد تدوينة مطولة جاءت كالتالي:” خويا هشام منقدرش وحنا فنهاية هذه التجربة الرائعة لسيتكوم قيسارية اوفلا باش نشكرك على وجودك جنبي كان ضروري نحس بك جنبي تحمي ظهري باش نقدر نركز فالعمل و انت تركز على معالجة تفاصيل يمكن تشغلني او تاثر على العمل.

و واصل تدوينته قائلا :”واليوم و انا كنسمع مقدار الشكر و الحب لي كلشي فلبلاطو كيكنوه ليك كنرتاح اكثر، عمرك ما كنتي غير خويا انت اكثر من ذلك، خلقتي توازن كبير و كما كنتي كتوصل ليا غير المزيان و لي كيخلق فيا روح ايجابية”.

و اضاف :”الله يسعدك و ينور طريقك و شكرا كنقولها امام الملايين اعترافا بمجهودك الجبار و لي حس به كل الفريق فالنهاية “.

و اختتم قائلا :”الحمد لله على سلامتنا و ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا ضدق الله العظيم”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0