طرفاية: توقيف العشرات من المهاجرين بعد إحباط محاولتهم للهجرة السرية

أشعبان لحبيب – هبة بريس

تمكنت مصالح الدرك الملكي، بجماعة أخفنير الترابية التي تبعد عن طرفاية بحوالي 100 كيلومتر شمالا، و بتنسيق مع القوات المساعدة، المكلفة بحراسة سواحل الجماعة من الهجرة والتهريب الدولي للمخدرات، من توقيف 17 مهاجر سري من بينهم نساء.

العملية تم احباطها في الساعات الأولى، من صباح اليوم الأحد 11 ابريل الجاري، قرب أحد الشواطئ بالجماعة المذكورة، بعد أن قرروا الهجرة السرية في إتجاه جزر الكناري بطريقة غير نظامية.

إحباط هذه العملية التي تأتي في إطار الدوريات الأمنية المشتركة، بين الأجهزة الأمنية بجماعة أخفنير، وذلك بعد أن شهدت سواحل الإقليم طرفاية، تدفق عدد هائل من المهاجرين السريين في وقت سابق، حيث تم إحباط جميع المحاولات وحجز معدات ومحركات.

وحسب شهود عيان الذين أكدوا، أن الجهات المختصة قامت بنقل الأشخاص الموقوفين، إلى مركز الدرك الترابي بجماعة أخفنير، وذلك بتنسيق مع السلطات المحلية، وعناصر القوات المساعدة من أجل إخضاعهم للبحث التمهيدي، طبقا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

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