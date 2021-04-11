توقيع بروتكول اتفاق للنهوض بفرص الاستثمار بين المغرب وجنوب إفريقيا

هبة بريس

وقع القطب المالي للدار البيضاء و وكالة ” ويس ݣرو” الجنوب إفريقية (الوكالة الرسمية للنهوض بالسياحة والتجارة والاستثمارات بمنطقة الكاب وغرب الكاب)، بروتكول اتفاق يروم النهوض بفرص الاستثمار في المغرب وجنوب إفريقيا.

و تمهد هذه الآلية القانونية الجديدة، التي وقعها خلال اجتماع بتقنية المناظرة المرئية، المدير العام للقطب المالي للدار البيضاء السيد سعيد الإبراهيمي ومدير وكالة ” ويس ݣرو” ، السيد تيم هاريس، الطريق لوضع منصة لدعم المقاولات في مشاريعها الاستثمارية سواء أكانت في جنوب إفريقيا بالنسبة للمقاولات المغربية أو في المغرب بالنسبة للمقاولات الجنوب إفريقية.

وأشاد سفير المغرب بجنوب افريقيا يوسف العمراني، في تصريح اعلامي، بهذه المبادرة التي تحمل في جوهرها قيم وطموحات إفريقيا التي ترسم مستقبلها من خلال تعزيز روح تطوع اقتصادي معزز وتوافق مدعوم دوما بآلية للتعاون.

وفي هذا الاطار، أكد أن إبرام هذا الاتفاق يدل على الاهتمام المتزايد للعديد من المقاولات الافريقية بالإمكانيات الواعدة للسوق المغربي الواقع على مفترق الطرق بين أوروبا وإفريقيا، مع أسس ماكرو-اقتصادية قوية وبنيات تحتية حديثة ومجموعة متنوعة من الفرص.

واعتبر العمراني أن هذا التعاون الإفريقي، الذي يتعزز بآلية للترابط، يفتح آفاقا قوية وإيجابية لتعزيز الاستثمارات والتجارة بين البلدان الافريقية، مضيفا أن هذا الاتفاق سيمكن المقاولات المغربية من استكشاف أكثر وضوحا للإمكانات الاقتصادية لمنطقة الكاب الواقعة في أقصى جنوب القارة.

وخلال التوقيع على الاتفاق قال سعيد الإبراهيمي إن “شراكتنا تهدف إلى توسيع مجال النفوذ الاقتصادي للجانبين وفتح فرص سوق جديدة لأوساط الأعمال”.

وأضاف “إن طموحنا، من خلال بروتكول الاتفاق الجديد مع وكالة ” ويس ݣرو” ، هو توفير قنوات تجارية متعددة بين منطقة غرب الكاب والدار البيضاء”.

واعتبر أن “فرصة نمو قارتنا هي بين أيدينا كأمم إفريقية: إن معظم دينامياتنا الاقتصادية يجب أن تكون إفريقية في مستقبل قريب، إذا كنا نرغب في تحقيق مستوى عال من القدرة التنافسية على المستوى العالمي”.

من جانبه، شدد تيم هاريس على أن “المغرب وجنوب إفريقيا لديهما الكثير من الجوانب المشتركة. فنحن في مراحل متشابهة من التطور، ونتموقع كنقاط ولوج نحو فرص إفريقية أوسع ولدينا تفاؤل مماثل في ما يتعلق بإمكانياتنا الاقتصادية”.

كما أشاد بتوقيع بروتكول الاتفاق و بـ”فرصة تعزيز العلاقات التجارية بين جهتينا وبقية القارة”.

ويعد القطب المالي للدار البيضاء مركزا ماليا إفريقيا يلتزم بمستقبل القارة. وقد تم تصنيفه من بين أفضل المراكز المالية في العالم. ويوفر هذا المركز لأعضائه المواكبة الادارية الكاملة للوصول إلى إمكانات إفريقيا انطلاقا من مقره الرئيسي في الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمملكة وأحد أكبر الموانئ في إفريقيا.

وتعتبر وكالة ” ويس ݣرو” فاعلا يحتل موقعا استراتيجيا في سوق جنوب إفريقيا، حيث يتواجد في عدد كبير من القطاعات الرئيسية مثل البنية التحتية والبحث العلمي الجامعي وبشكل عام في مواكبة الفاعلين الاقتصاديين الدوليين.

يذكر أنه تم تصنيف جهة الكاب كعاصمة تكنولوجية لإفريقيا في تقرير إنديفور إنسايتس 2018 وتزخر بالعديد من الصناعات المزدهرة مثل الصناعة الغذائية والتكنولوجيا والصناعات الإبداعية والعقار والتصنيع البحري.

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