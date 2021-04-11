النقابة الوطنية للصحة العمومية ناقوس الخط
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نقابة : شغيلة قطاع الصحة وصلت إلى مرحلة الإرهاق الشديد

منذ ساعة واحدة
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هبة بريس ـ الرباط

سجلت النقابة الوطنية للصحة العمومية ارتفاع منسوب السخط والتذمر في صفوف الشغيلة الصحية، لمعاناتها الكثيرة، في ظل ظروف عمل غير جيدة، وعدم الاستفادة من العطل السنوية منذ بداية الجائحة وضعف التحفيز.

وأكدت أن شغيلة القطاع وصلت إلى مرحلة الإرهاق الشديد، جراء المتاعب التي تحملتها لسنة كاملة، خاصة عندما بلغ الوباء أوجه، وارتفعت حصيلة الإصابات والوفيات في الجيش الأبيض.

وسجلت النقابة الصحية بأسف غياب تفاعل جدي مع الملفات المطلبية للشغيلة الصحية، فالحكومة تؤكد أن قطاع الصحة يعد من أولوياتها، لكنها في المقابل لا تستجيب للحد الأدنى من المطالب.

وطالبت بضرورة عقد اجتماع لجنة القيادة وتوقيع كل الالتزامات بين وزير الصحة والكتاب العامين للنقابات الصحية، وكذلك بالحضور في المفاوضات مع وزارة المالية كما جرت العادة في الحوارات الاجتماعية السالفة قبل السنة الجارية.

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