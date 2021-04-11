البرازيل.. قرية تبني ثالث أكبر تمثال للمسيح في العالم

منذ 23 دقيقة
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هبة بريس- وكالات

تستعد بلدة برازيلية صغيرة لمنافسة مدينة ريو دي جانيرو ببناء تمثال عملاق للمسيح، يتجاوز طوله ارتفاع تمثال تل كوركوفادو، ليكون بذلك ثالث أطول تمثال من نوعه في العالم.

وبدأ بناء التمثال في قرية إنكانتادو بولاية ريو غراندي ديل سور جنوبي البرازيل منذ عام 2019 وهذا الأسبوع تم تركيب ذراعيه وساقيه.

ويتوقع أن ينجز تشييده نهاية العام، وفقا لجمعية “أصدقاء المسيح” التي تنسق عملية بنائه.

ويبلغ ارتفاع التمثال 43 مترا بما في ذلك قاعدة التمثال، ما يجعله ثالث أطول تمثال من نوعه في العالم. ويفصل 36 مترا إحدى يديه عن الأخرى. وسيجهز النصب بمصعد داخلي

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