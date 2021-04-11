طقس الأحد.. تساقطات مطرية متوقعة بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأحد، أن تكون الأجواء غائمة جزئيا بأقصى الشمال الغربي للمملكة، حيث الفرصة مهيأة لنزول بعض القطرات المطرية المتفرقة خلال الصباح.

وخلال الظهيرة، ستظهر بعض السحب الرعدية فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، وسفوحهما الشرقية وجنوب شرق البلاد، مع نزول قطرات أو زخات مطرية متفرقة.

كما سيلاحظ تشكل كتل ضبابية وسحب منخفضة محلية على السواحل، فيما سيظل الطقس مستقرا مع سماء قليلة السحب عموما بباقي جهات المملكة.

أما الرياح فستهب معتدلة القوة من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، فيما ستهب ضعيفة إلى معتدلة من الشمال أو من الغرب أحيانا على العموم بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 06 و11 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 10 و 16 درجة بشمال ووسط وشرق المملكة، وما بين 14 و21 درجة بباقي المناطق.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 14 و19 درجة بجبال الأطلس، وما بين 17 و 23 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس، والواجهة المتوسطية، والسواحل الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي، وهضاب الفوسفاط، وما بين 22 و 28 درجة بالسهول الشمالية والوسطى، ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 29 و 35 درجة بالجنوب الشرقي للمملكة، وجنوب أقاليمنا الصحراوية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز وما بين رأس سبارطيل والجرف، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي سواحل المحيط الأطلسي.

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