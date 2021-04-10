رسميا .. منع صلاة التراويح وإغلاق المساجد خلال صلاتي الفجر والعشاء

هبة بريس

أفاد مصدر حكومي، أنه في سياق تنزيل قرار الحكومة القاضي بحظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني يوميا من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، ابتداء من فاتح شهر رمضان 1442، تم الشروع في عقد لقاءات تنسيقية بين السلطات المحلية والمندوبيات الإقليمية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمجموع التراب الوطني.

وفي هذا الصدد، يضيف ذات المصدر، وأخذا بعين الاعتبار تعذر إقامة صلاة التراويح خلال شهر رمضان لهذه السنة نظرا للوضعية الوبائية ببلادنا، فقد انصبت هذه اللقاءات حول الإجراءات الخاصة بتفعيل قرار إغلاق المساجد خلال صلاتي الفجر والعشاء.

كما تقرر مواصلة اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان صحة المصلين في المساجد المفتوحة خلال صلوات الظهر والعصر والمغرب.

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