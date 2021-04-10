الوزيران أخنوش وفتاح العلمي يوقعان اتفاقيتين للنهوض بالسياحة والصيد البحري بتغازوت

الوزيران أخنوش وفتاح العلمي يوقعان اتفاقيتين للنهوض بالسياحة والصيد البحري بتغازوت

منذ 3 ساعات
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أحمد وزروتي - هبة بريس

أشرف وفد وزاري يتكون من عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، و نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، صباح أمس الجمعة 9 أبريل على توقيع اتفاقيتين تتعلقان بتهيئة كورنيش تاغزوت وتهيئة “نقطة أنشور” بنفس الجماعة.

وعرفت الاتفاقيتين، إضافة لتوقيع الوزيرين، توقيع كل من ممثلي وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وولاية جهة سوس ماسة ومجلس جهة سوس ماسة و رئيس جماعة تغازوت و رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى وشركة التنمية الجهوية “التنمية السياحية سوس ماسة”.

وفي تصريح لهبة بريس أكد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن هذه المشاريع ستخلق انتعاشا سياحيا واقتصاديا واجتماعيا بالمنطقة، وأن التكلفة الإجمالية بلغت 36 مليون درهم، حيث يشمل هذا المشروع تهيئة الكورنيش وإحداث نقطة الصيد المجهزة لفائدة قوارب الصيد التقليدية وتهيئة مساحات مخصصة للألعاب والترفيه ومساحات خضراء

،وأضاف الوزير أن اعتماد هاتين الاتفاقيتين سيرفع من القيمة السياحية لتغازوت.

من جانبها أبرزت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، في تصريح لهبة بريس، أن اتفاقية تهيئة نقطة أنشور تضمن إنجاز مشاريع سياحية شمال تغازوت في إطار دينامية تشجيع الاستثمارات السياحية بالجهة، على مساحة 56 هكتارا، وتكلفة قدرها 56 مليون درهم، سيمكن هذا المشروع من خلق حوالي 200 فرصة عمل مباشرة والعديد من الوظائف الغير المباشرة .

من جهته شدد جواد الهلالي رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى على الدور الكبير الذي تلعبه منطقة تغازوت في مجالي السياحة والصيد البحري، وأكد على الإضافات النوعية التي ستنضاف لهذه المنطقة بعد توقيع الاتفاقيتين، كما نوه الهلالي بالاهتمام الخاص الذي يوليه وزير الفلاحة والصيد البحري بمنطقة تغازوت خاصة وسوس بشكل عام.

 

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