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طقس السبت .. زخات مطرية متوقعة بهذه المناطق

منذ 3 ساعات
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة ليومه السبت، أن تهم سحب أحيانا غائمة الواجهة المتوسطية والسهول المحيطية الشمالية مع نزول قطرات متفرقة.

كما سيلاحظ تشكل خلايا غير مستقرة مصحوبة بزخات رعدية محلية بمرتفعات الأطلس المتوسط والكبير، وبالمنطقة الشرقية، والريف وبشرق الواجهة المتوسطية فيما ستهم سحب منخفضة كتيفة، خلال الصباح والليل مع كتل ضبابية أو أمطار خفيفة جدا محلية السواحل الوسطى وغرب الواجهة المتوسطية. وستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق.

أما الرياح فستكون معتدلة من القطاع الشمالي بالجنوب وضعيفة من القطاع الشمالي إلى متقلبة في باقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 06 و11 درجة بالأطلس، وستكون ما بين 10 و 16 درجة بشمال ووسط وشرق المملكة وما بين 14 و21 درجة بباقي المناطق.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 14 و19 درجة بالأطلس، وما بين 17 و 23 بالمنطقة الشرقية، والسايس، والواجهة المتوسطية، وهضاب الفوسفاط والسواحل الشمالية والوسطى، وما بين 22 و 28 درجة بالسهول الشمالية والوسطى، وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 29 و 35 درجة بجنوب الأقاليم الصحراوية والجنوب الشرقي.

وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية ومنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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