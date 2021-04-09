متابعة رجل امن
الصولرة تعبيرية

مُتابعة رجل أمن بسبب تجاوزات مهنية بالرباط

منذ ساعتين
0
هبة بريس ـ الرباط

أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، أمس الخميس، موظف أمن برتبة مقدم شرطة يعمل بولاية أمن طنجة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب تجاوزات مهنية نجم عنها تبديد أموال عمومية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الجمعة، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد باشرت بحثا قضائيا على خلفية الاشتباه في تورط موظف الشرطة المذكور، أثناء اشتغاله في وقت سابق بميناء طنجة المدينة، في ختم جواز سفر مواطن أجنبي والسماح له بمغادرة المغرب رغم أنه كان يشكل موضوع نزاع جمركي يتعلق باستيراد سيارتين من الخارج بشكل مؤقت وعدم إخراجهما عند مغادرته للتراب الوطني.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المنجزة أوضحت أن هذه التجاوزات المهنية، التي يشتبه في ارتكابها بشكل متكرر خلال فترة اشتغاله بميناء طنجة المدينة، قد تسببت في تبديد أموال عمومية كانت مستحقة لمصالح إدارة الجمارك.

وقد تم، وفق البلاغ، إخضاع موظف الشرطة المشتبه فيه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن يتم تقديمه أمام العدالة صباح أمس الخميس، بعد انتهاء إجراءات البحث التمهيدي.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الاستقلال”: التعليم العمومي يعيش ارتباكا خطيرا

الاستقلال”: التعليم العمومي يعيش ارتباكا خطيرا

منذ دقيقة واحدة
Photo of حالات الشفاء …تسجيل 501 حالة إضافية خلال 24 ساعة الماضية

حالات الشفاء …تسجيل 501 حالة إضافية خلال 24 ساعة…

منذ 3 ساعات
Photo of خلال 24 ساعة .. تسجيل 12 حالة وفاة جديدة بكورونا

خلال 24 ساعة .. تسجيل 12 حالة وفاة جديدة…

منذ 3 ساعات
Photo of خلال 24 ساعة …تسجيل625 اصابة جديدة بـ”كورونا”

خلال 24 ساعة …تسجيل625 اصابة جديدة بـ”كورونا”

منذ 3 ساعات
Photo of مهنيو النقل السياحي يدعون إلى مراجعة بنود قرار وزاري

مهنيو النقل السياحي يدعون إلى مراجعة بنود قرار وزاري

منذ 5 ساعات
Photo of زبناء “أرونج”متذمرين.. “الانترنت واقفة والشركة خارج التغطية”

زبناء “أرونج”متذمرين.. “الانترنت واقفة والشركة خارج التغطية”

منذ 5 ساعات
Photo of فتح باب الترشيح لجائزة الحسن الثاني للمخطوطات لسنة 2021

فتح باب الترشيح لجائزة الحسن الثاني للمخطوطات لسنة 2021

منذ 6 ساعات
Photo of نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية اليوم الجمعة وغدا السبت

نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية اليوم الجمعة وغدا السبت

منذ 7 ساعات
Photo of أكادير : عشوائية تقطيع السفن المتهالكة بالميناء يخالف الاتفاقية الدولية “بازل”

أكادير : عشوائية تقطيع السفن المتهالكة بالميناء يخالف الاتفاقية…

منذ 8 ساعات
Photo of وجدة .. سيارات الأجرة الصغيرة يرفعون من التسعيرة إلى 10 دراهم

وجدة .. سيارات الأجرة الصغيرة يرفعون من التسعيرة إلى…

منذ 8 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق