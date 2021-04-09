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الفيندق .. توقيف شخص وحجز 1500 قرص طبي مخدر

منذ ساعة واحدة
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة الفنيدق، زوال اليوم الجمعة 9 أبريل الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 38 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه بحي “كنديسة” بمدينة الفنيدق، حيث اسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزته على حقيبة بلاستيكية تحتوي على 1500 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل”.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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