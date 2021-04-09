بعد إتمامها مدة العدة … أصالة نصري تدخل القفص الذهبي

القسم الفني - هبة بريس

انتشرت مؤخرا على نطاق واسع أنباء تتعلق بزواج الفنانة أصالة من نائب برلماني مصري يصغرها بـ3 سنوات، ليكون هو الزوج الثالث للنجمة السورية.

و إلتزمت الفنانة السورية أصالة الصمت، رغم الضجة التي أثارها خبر زواجها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

و في سياق متصل أكد صديق أصالة جو رعد الخبر عبر نشره فيديو بحسابه بموقع “تويتر”، بارك من خلاله الزواج الثالث لأصالة، وكذا خطوبة ابنتها شام الذهبي، التي ستقام في يومه الجمعة.

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