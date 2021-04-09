إيمانويل ماكرون

بأكادير والداخلة.. حزب ماكرون يقرر فتح فرعين له في المغرب

منذ ساعتين
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هبة بريس

أعلن حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،”La République en Marche” عن إنشاء فرعين جديدين له بالمغرب بكل من مدينتي الداخلة وأكادير.

وجاء في بيان صادر عن الحزب، أن جاي بيكار سيترأس لجنة أكادير، فيما سيترأس لجنة الداخلة كلود فرايسينت.

ولفت البيان إلى أن المسؤولين “لن يفشلوا في حضور افتتاح الفرعين الجديدين حالما تسمح الظروف الصحية بذلك”.

وبحسب البيان، فإن الهدف من افتتاح الفرعين هو “تعزيز شبكة الحزب في الدائرة المغاربية وغرب إفريقيا”، كما يأتي افتتاح هذين الفرعين لمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة لتأسيس حزب ماكرون “الجمهورية إلى الأمام” في فرنسا.

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