توقيف شخص متورط في سرقة والاعتداء على مرشحين للهجرة بطنجة

هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن بني مكادة بطنجة، مساء أمس الخميس 08 أبريل الجاري، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطه بنشاط شبكة إجرامية متورطة في ارتكاب اعتداءات جسدية مقرونة بالسرقة في حق مرشحين للهجرة غير المشروعة .

وقد تم توقيف المشتبه فيه على خلفية الأبحاث و التحريات المنجزة بعد قيام أفراد شبكة إجرامية باستدراج المرشحين للهجرة السرية وتعريضهم لاعتداءات جسدية باستعمال السلاح الأبيض، مقرونة بسرقة متعلقاتهم الشخصية وأموالهم، حيث مكنت إجراءات البحث من تحديد هويات المشتبه فيهم وتوقيف أحدهم بحي بنكيران بمدينة طنجة.

وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه عن حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء و قناع و 14 هاتفا نقالا ، و 16 قرص طبي مخدر من نوع ريفوتريل وكمية من مخدر الشيرا، فضلا عن مجموعة من المعدات والآليات الحديدية المستعملة في كسر الأقفال، ووثائق ملكية سيارات ورخص سياقة في إسم للغير يشتبه في كونها متحصلة من عمليات السرقة .

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي المشاركين المحتملين في هذه الشبكة الإجرامية، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لهم وتوقيفهم وتقديمهم أمام العدالة .

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