إعتقال عشريني بتزنيت متهم بمحاولة إغتصاب أستاذة

ع اللطيف بركة - هبة بريس

أمرت النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتزنيت، أمس الاربعاء 7 ابريل الجاري، بإخضاع شاب عشريني لتدابير الحراسة النظرية، على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية متعلقة بمحاولة تعريض أستاذة للاغتصاب والاعتداء الجنسي والجسدي.

وكانت المشتكية المتحدرة من مدينة تزنيت، وتعمل مربية للتعليم الأولي بدوار أكادير إزدار، تقدمت بشكاية لوكيل الملك تفيد من خلالها بتعرضها يوم الخميس الماضي لهجوم من طرف الموقوف، حاول خلاله تجريدها من ملابسها وتعريضها للاغتصاب لولا تدخل أحد المارة وتخليصها منه.

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