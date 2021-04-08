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“فيسبوك”: لن نخطر المستخدمين الذين تسربت بياناتهم

منذ ساعتين
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هبة بريس - وكالات

قال متحدث باسم شركة فيسبوك إن الشركة لم تخطر أكثر من 530 مليون مستخدم تم الحصول على بياناتهم من خلال إساءة استخدام خاصية قبل عام 2019 وتم الإعلان عنها مؤخرا في قاعدة بيانات، وليس لديها حاليا خطط للقيام بذلك.

وقالت فيسبوك في منشور لها، أن “جهات خبيثة” حصلت على البيانات قبل سبتمبر 2019 عن طريق “استخلاص” الملفات الشخصية باستخدام ثغرة أمنية.

وقال المتحدث باسم فيسبوك إن شركة التواصل الاجتماعي ليست واثقة من أن لديها رؤية كاملة بشأن المستخدمين الذين سيحتاجون إلى إخطارهم. و

قال إنها أخذت في الاعتبار كذلك أن المستخدمين لا يمكنهم إصلاح المشكلة وأن البيانات متاحة علنا عند اتخاذ قرار بعدم إخطار المستخدمين.

وأعلنت الشركة أنها سدت الثغرة بعد رصد المشكلة في ذلك الوقت.

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