المغرب يترقب وصول 10 ملايين جرعة من “سينوفارم” خلال أبريل وماي

هبة بريس - الرباط

أشاد رئيس الجمعية الوطنية الشعبية الصينية، خلال لقاء جمعه برئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، عبر تقنية المناظرة المرئية، بريادة الملك محمد السادس وبالنتائج الملحوظة التي حققها المغرب في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وحسب بلاغ لمجلس النواب المغربي، فقد ذكر المسؤول الصيني خلال لقائه مع المالكي، بأن بلاده التي سبق لها أن زودت المملكة بعدد مهم من اللقاحات المضادة لفيروس “كوفيد-19”.

وأضاف ذات المسؤول، أن الصين ستحرص على تزويد المملكة بحوالي 10 ملايين جرعة من اللقاحات خلال شهري أبريل وماي من السنة الجارية.

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