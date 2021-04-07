السيد المالكي على أن افتتاح السينغال لقنصلية في مدينة الداخلة بالمناطق الجنوبية للمملكة يعتبر تتويجا لمسار العلاقات الاستراتيجية
الحبيب المالكي

المالكي :افتتاح السينغال لقنصلية بالداخلة يعتبر تتويجا للعلاقات الاستراتيجية

منذ ساعتين
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هبة بريس ـ الرباط

شدد المالكي على أن افتتاح السينغال لقنصلية بمدينة الداخلة بالمناطق الجنوبية للمملكة يعتبر تتويجا لمسار العلاقات الاستراتيجية والاستثنائية التي تجمع البلدين قيادة وشعبا، ويعكس تطابق وجهات النظر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وتابع خلال استقباله وزيرة الشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج بجمهورية السينغال، عيساتا تال سال، “السينغال نموذج للاستقرار والديمقراطية، وله مكانة متميزة في قلوب المغاربة الذين يثمنون ويقدرون جيدا الأخوة والصداقة والدعم المتواصل الذي تقدمه السينغال للوحدة الترابية للمملكة”.

ولفت السيد المالكي إلى أن البلدين يواجهان تحديات مشتركة من قبيل جائحة “كوفيد-19″، والتنمية المستدامة، والتغيرات المناخية، وإشكالية الهجرة، وندرة المياه وغيرها، مستعرضا جهود المملكة في هذه المجالات، وداعيا إلى تعزيز العمل الإفريقي المشترك في مختلف هذه القضايا.

وعلى الصعيد البرلماني، ذكر رئيس مجلس النواب، وفق المصدر ذاته، بأهمية الدبلوماسية البرلمانية في توطيد مختلف أوجه التعاون بين البلدين، معربا عن الإرادة القوية لتعزيز العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين، وإعطاء مزيد من الدينامية لعمل لمجموعة الصداقة البرلمانية المغربية-السينغالية، بما يفتح آفاقا جديدة لمواجهة التحديات المشتركة.

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