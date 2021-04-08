صورة تعبيرية

طقس الخميس .. قطرات مطرية محتملة بهذه المناطق

منذ ساعتين
0
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة ليوم الخميس، أن تهم سحب غير مستقرة فوق مرتفعات الأطلسين الكبير و المتوسط، مما سيعطي الفرصة لنزول قطرات مطرية أو زخات مطرية أحيانا رعدية من المحتمل أن تمتد فوق كل من منطقة السايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس، وشمال المنطقة الشرقية، وشرق الريف والواجهة المتوسطية.

كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية فوق السواحل والسهول الشمالية والوسطى. وستكون الأجواء غائمة جزئيا بالشمال-الغربي مع نزول بعض القطرات المطرية المتفرقة، فيما ستظل السماء قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق.

وستهب رياح رملية محلية بالجنوب-الشرقي و الهضاب العليا الشرقية.

أما الرياح، فستكون معتدلة إلى قوية نوعا ما شرقية بمنطقة طنجة والواجهة المتوسطية، ومعتدلة شمالية بالجنوب وضعيفة إلى معتدلة جنوبية إلى شرقية بالجنوب – الشرقي والهضاب العليا الشرقية وشمالية إلى غربية بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و 10 درجات بالمرتفعات، وما بين 16 و21 درجة بأقصى الجنوب والجنوب الشرقي، وستكون ما بين 10 و 15 درجة بباقي جهات المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 13 و 18 درجة بالمرتفعات، ما بين 18 و23 درجة بكل من الواجهة المتوسطية، وشمال المنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط ووالماس وبالسواحل، وما بين 24 و29 درجة بالسهول الواقعة شمال الأطلس، وجنوب المنطقة الشرقية، والسايس والجنوب الشرقي، وسوس وكذا شمال الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 28 و33 درجة اب لجنوب و الجنوب الشرقي .

أما البحر، فسيكون هائجا إلى قوي االهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول السواحل الأطلسية.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مواطنة للحكومة: “واش كورونا عاهرة باش تسدو علينا فالليل?”

مواطنة للحكومة: “واش كورونا عاهرة باش تسدو علينا فالليل?”

منذ 11 دقيقة
Photo of ايت الطالب: الموجة الثالثة من كورونا ظهرت بالمغرب كباقي العالم

ايت الطالب: الموجة الثالثة من كورونا ظهرت بالمغرب كباقي…

منذ ساعة واحدة
Photo of بوشارب تقصي إقليم جرسيف من زيارتها لجهة الشرق

بوشارب تقصي إقليم جرسيف من زيارتها لجهة الشرق

منذ 10 ساعات
Photo of اعتصام الطلبة المطرودين بأكادير يجر الرميد للمساءلة

اعتصام الطلبة المطرودين بأكادير يجر الرميد للمساءلة

منذ 12 ساعة
Photo of العدوي تطالب بضرورة ممارسة المحاكم المالية لكافة صلاحياتها الدستورية

العدوي تطالب بضرورة ممارسة المحاكم المالية لكافة صلاحياتها الدستورية

منذ 12 ساعة
Photo of رئيس جماعة ضواحي الحسيمة يرخص للساكنة بالتجول الليلي في رمضان

رئيس جماعة ضواحي الحسيمة يرخص للساكنة بالتجول الليلي في…

منذ 13 ساعة
Photo of إعتدى بوحشية على مختل عقلي..أربعيني في قبضة أمن طنجة

إعتدى بوحشية على مختل عقلي..أربعيني في قبضة أمن طنجة

منذ 13 ساعة
Photo of مصطفى ولد سلمى : كادت البوليساريو أن تفقد زعيمها

مصطفى ولد سلمى : كادت البوليساريو أن تفقد زعيمها

منذ 13 ساعة
Photo of وزيرة : افتتاح السنغال لقنصلية بالداخلة يعكس قوة الصداقة بين البلدين

وزيرة : افتتاح السنغال لقنصلية بالداخلة يعكس قوة الصداقة…

منذ 14 ساعة
Photo of قمة “أفريكانيتي”..دعوة إلى تعزيز الحوار لتحقيق التنمية المستدامة بإفريقيا

قمة “أفريكانيتي”..دعوة إلى تعزيز الحوار لتحقيق التنمية المستدامة بإفريقيا

منذ 14 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق