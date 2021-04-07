الملك محمد السادس

الملك يهنئ الرئيس الكونغولي: “إعادة انتخابكم تعد تكريما لخصالكم”

منذ ساعة واحدة
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هبة بريس

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى دنيس ساسو نغيسو، وذلك بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية الكونغو.

وأعرب جلالة الملك ،في هذه البرقية، عن تهانئه ومتمنياته لرئيس الكونغو بكامل النجاح في ولايته الجديدة.

ومما جاء في برقية جلالة الملك، “إن إعادة انتخابكم تعد بمثابة تكريم لخصالكم الإنسانية الرفيعة ولتجربتكم الغنية. كما تعكس انخراط الشعب الكونغولي الشقيق في الجهود التي تبذلونها لقيادة بلدكم على درب التنمية الاقتصادية والاجتماعية” .

وبعد أن أشاد جلالة الملك بجودة علاقات التعاون التي تجمع البلدين ، أكد جلالته حرصه على مواصلة العمل المشترك مع رئيس الكونغو من أجل تعميق هذه العلاقات وفتح آفاق جديدة أمامها لما فيه خير الشعبين ، وبما يخدم وحدة ورخاء القارة .

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