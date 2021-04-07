وكالة الأدوية الأوروبية: فؤائد لقاح استرازينيكا تفوق بكثير آثاره الجانبية

هبة بريس - وكالات

جددت وكالة الأدوية الأوروبية دفاعها عن لقاح استرازينيكا، مشددة على أن مخاطره نادرة جداً.

وأضافت في مؤتمرها الصحافي الأربعاء، أن فوائد اللقاح تفوق بكثير آثاره الجانبية، مذكرة بأن أسترازينيكا قد أثبت فعالية عالية في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

كما كشفت الوكالة أنها سجلت 52 جلطة مقابل 34 مليون إنسان أخذ اللقاح.

إلى ذلك، أوصت بمنح لقاح أسترازينيكا لمن يتجاوز عمره الـ30 عاماً بعد مخاوف تجلط الدم.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0