طنجة .. توقيف 5 متورطين بحيازة وترويج المخدرات

هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الأربعاء، من توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 29 و37 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيهم جرى توقيفهم خلال عملية أمنية بحي “مسنانة” بمدينة طنجة، مشيرا إلى أن عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية أسفرت عن حجز 3161 قرصا مخدرا، من بينها 2366 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل” و795 قرص مهلوس من نوع “إكستازي”، علاوة على حجز سيارة خفيفة وستة هواتف محمولة ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وأضاف البلاغ أن عملية تنقيط المشتبه فيهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أظهرت أن اثنين من بينهم يشكلان موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطهما في قضايا تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضح المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لهم.

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