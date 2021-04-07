سلطات إنزكان توقف أشغال بناء مقر “البيجيدي” بسبب عدم التوفر على رخصة

ع اللطيف بركة - هبة بريس

علمت ” هبة بريس” من مصادرها، أن سلطات مدينة إنزكان، قد أوقفت أشغال بناء بدون ترخيص بمقر حزب العدالة والتنمية بالمدينة، حيث قامت السلطات على تحرير محضر مخالفة وحجز الاليات المستعملة في أشغال البناء.

واضافت ذات المصادر، أن مسؤولي حزب البيجيدي بانزكان قاموا بانجاز اشغال داخل مقر الحزب دون أن يتوفروا على الرخص القانونية لذلك.

واقع غريب يفرض طرح سؤال كيف لمسؤولي حزب أن يقوموا بإنجاز بنايات عشوائية دون ترخيص داخل النفود الترابي للجماعة هم من يسيرونها؟؟.

واضافت مصادرنا، أن في إطار تطبيق القانون، ستحيل السلطات محضر المخالفة ضد مسؤولي الحزب على القضاء لاتخاد الجزاءات القانونية في حق المخالفين.

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