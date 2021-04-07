القصر الصغير.. الفرقة الوطنية تحقق مع دركيين

هبة بريس - مكتب طنجة

حلّت عناصر من الفرقة الوطنية التابعة للدرك الملكي بمنطقة القصر الصغير ضواحي طنجة، حيث جرى الاستماع لرئيس سرية الدرك الملكي بجماعة الزهرا، و6 عناصر يشتغلون بالميناء العسكري بمنطقة القصر الصغير وذلك على خلفية شبهة علاقتهم بكميات مهمة من المخدرات تم حجزها بمحيط الميناء.

وبحسب مصادر مطلعة، فان التحقيق الذي تباشره الفرقة الوطنية التابعة للدرك الملكي، ستكشف خيوط القضية التي وصل صداها الى المصالح المركزية ، وما اذا كان للعناصر الموقوفة علاقة بالقضية أم لا.

وتشهد المنطقة حالة استنفار حيث تتحسس عدد من الاسماء المعروفة بنشاطاتها في تجارة المخدرات، رؤوسها، بالتزامن مع التكتم الشديد حول القضية التي من المنتظر ان يصدر بشأنها بلاغ رسمي.

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