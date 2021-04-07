مانشستر سيتي يفوز بصعوبة على دورتموند

دوري أبطال أوروبا : مانشستر سيتي يفوز بصعوبة على دورتموند

منذ ساعتين
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هبة بريس ـ رياضة

حقق فريق مانشتستر سيتي، فوزا شاقا بواقع 2-1، وذلك حينما استقبل ضيفه بوروسيا دورتموند مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الاتحاد، لحساب ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وافتتح مانشستر سيتي باب التسجيل في الدقيقة 19عن طريق كيفين دي بروين، فيما سجل ماركو رويس هدف تعديل النتيجة لدورتموند في الدقيقة 84، قبل أن يعود كيفين دي بروين لتسجيل هدف الخلاص للسيتي في الدقيقة 90من زمن المقابلة.

وستدور مقابلة الإياب على ملعب ” سيجنال إيدونا بارك” حيث سيطمح السيتي لتأمين نتيجة الليلة، فيما الانتصار بهدف نظيف يكفي بوروسيا دورتموند لتعويض خسارة اليوم، و المرور للمربع الذهبي.

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