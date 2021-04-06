صدور عدد جديد من مجلة القوات المسلحة الملكية

هبة بريس ـ الرباط

صدر حديثا عدد جديد من مجلة القوات المسلحة الملكية، وقد خصص حيزا مهما لترؤس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لمجلس وزاري يوم 11 فبراير 2021، بالقصر الملكي بفاس، وكذا للتعاون العسكري بين المغرب والولايات المتحدة.

ففي عددها رقم 402، أبرزت مجلة القوات المسلحة الملكية، ضمن ركن الأنشطة الملكية، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ترأس يوم 11 فبراير 2021 بالقصر الملكي بفاس، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.

وفي افتتاحية هذا العدد، تطرقت المجلة للاتفاقية المغربية-الأمريكية تحت عنوان “خارطة الطريق للتعاون في مجال الدفاع 2020-2030″، والتي تم توقيعها في أكتوبر الماضي بالرباط، بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بمناسبة زيارة وزير الدفاع الامريكي السابق مارك إسبر إلى الرباط.

وأضافت الافتتاحية أن هذه الاتفاقية تعد دليلا على روابط الصداقة والثقة القوية التي توحد البلدين، وتهدف إلى تحسين جاهزية القوات العسكرية وتطوير قابلية التشغيل البيني، ودعم حرية الملاحة وكذا المساهمة في الاستقرار والأمن في إفريقيا بشكل رئيسي.

وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المرأة، الذي يصادف 8 مارس من كل عام، أشادت الافتتاحية بالنساء العسكريات “اللواتي يشاركن في مسارح العمليات بنفس الحماس ونفس الفعالية كنظرائهن الرجال، مما يدل على توافق المرأة مع المهنة العسكرية”.

وأضافت الافتتاحية أنه “من البديهي أن المرأة المغربية لم تكن لتتمكن من التفوق في كل المسارات العسكرية، لولا الاهتمام الخاص الذي يوليه لها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، والذي يسهر دائما على النهوض بمكانة المرأة في جميع المجالات”.

وسلطت المجلة الضوء على تعزيز التعاون العسكري المغربي-المالي ضمن ركن “الحياة العسكرية”، وكتبت: “من أجل تعزيز التعاون العسكري المغربي-المالي، قام وفد عسكري من جمهورية مالي، بقيادة العقيد عاصمي كواتا، نائب رئيس المرحلة الانتقالة المالية، بزيارة إلى المغرب في 26 فبراير 2021”.

وأشارت إلى أن برنامج هذه الزيارة تضمن محادثات مع الجنرال دوكور دارمي، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، وزيارات إلى المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط، والكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالقنيطرة.

وفي مقال تحت عنوان “الجراحة عن طريق الواقع المعزز”، تطرقت المجلة إلى مصلحة الصحة بالقوات المسلحة الملكية، التي شرعت في استعمال تقنية “الاستنساخ الرقمي”، مشيرة إلى أنه في إطار تعزيز البحث العلمي داخل القوات المسلحة الملكية، أجرى المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط، عملية جراحية في إطار اليوم العالمي للجراحة الروبوتية، وذلك ضمن إطار أول يوم دراسي عالمي حول هذا النوع من الجراحة، تحت عنوان “الجراحة عن طريق الواقع المعزز”، والذي شارك فيه المغرب إلى جانب 12 دولة أخرى.

وفي ركن الرياضة، اهتمت المجلة بالدور الرائد والمعترف به للقوات المسلحة الملكية في تعزيز رياضة البولو (الحلقة 2)، مبرزة أن فريق اللواء الأول للمشاة المظليين للقوات المسلحة الملكية، أحرز الميدالية البرونزية في القفز بالمظلة، خلال البطولة العالمية الأولى للقفز بالمظلة في قطر.

وتطرق العدد الجديد ضمن ركن القضايا الوطنية إلى موضوع “الصحراء المغربية -مسارات على درب الوحدة الوطنية” (السلسلة الثانية) والذي يتناول عملية استكمال الوحدة الترابية للمملكة المغربية من خلال الأحداث التاريخية التي تشكل اللحظات الحاسمة في تاريخ الصحراء المغربية، إلى جانب ركن “زوم” الذي تناول الأسبوع المشترك للطالب الضابط، والذي يهدف إلى تعزيز الانسجام والتواصل بين خريجي المدارس الكبرى للقوات المسلحة الملكية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0