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طقس الأربعاء .. أجواء معتدلة بعموم مناطق المملكة

منذ 3 ساعات
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء، تشكل سحب ركامية وضعيفة الاستقرار منخفضة فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط لتصل خلال الليل منطقة السايس والريف، وكذا الواجهة الأطلسية.

وسيلاحظ ظهور سحب منخفضة خلال الليل والصباح بالسواحل والسهول الشمالية والوسطى مصحوبة بكتل ضبابية أو ضباب محلي، إلى جانب مرور سحب من الأجواء العليا بباقي المناطق.

أما الرياح فستكون معتدلة إلى قوية نوعا ما شرقية بمنطقة طنجة ، ضعيفة إلى معتدلة جنوبية إلى غربية بالجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية وشمالية إلى غربية بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين 05 و 10 درجة بالمرتفعات، وما بين 16 و21 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى البلاد، وستكون ما بين 10 و15 درجة بباقي جهات المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 13 و18 درجة بالمرتفعات وما بين 18 و23 درجة بهضاب الفوسفاط ووالماس وبالسواحل، وما بين 23 و28 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس والسهول الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي وكذا شمال الأقاليم الجنوبية ، وستكون ما بين 28 و33 درجة بأقصى الجنوب والجنوب الشرقي.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز، وهادئا الى قليل الهيجان على طول الساحل الأطلسي.

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