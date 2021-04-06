سكينة درابيل في حالة حرجة بسبب وعكة صحية مفاجئة

سكينة درابيل في حالة حرجة بسبب وعكة صحية مفاجئة

منذ 31 دقيقة
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نجلاء مزيان - هبة بريس

أصيبت الفنانة المغربية “سكينة درابيل” بوعكة صحية فجائية ، إستدعت نقلها إلى إحدى المصحات الخاصة بالرباط من أجل تلقي العلاجات الضرورية .

و قام أحد المقربين للفنانة المغربية بإعلان الخبر عبر خاصية ستوري بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام”.

و تم نشر صورة درابيل، من داخل المصحة مرفوقة بالتدوينة التالية: “الأخت سكينة درابيل دخلات اليوم في حالة حرجة، على إثر وعكة صحية، و هي الآن في مستشفى الشيخ الزايد بالرباط تمناو ليها الشفاء عفاكم”.

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