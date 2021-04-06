جرسيف: فاطمة و نصيرة …شقيقتين أصابهما الشلل بشكل مفاجئ و يناشدان المحسنين مساعدتهما + فيديو

هبة بريس - جرسيف

بحي حمرية باقليم جرسيف، تقيم الشقيقتين فاطمة الزهراء ذات 21 ربيعا و نصيرة ذات 27 ربيعا رفقة والدتهما و شقيقتهما الكبرى و زوجها .

و تعاني الشقيقة الكبرى نصيرة من الإعاقة منذ 16 سنة حيث أصيبت غي بادئ الأمر بإضطراب حركي إضطرت معه للمشي بمساعدة أقرباءها أو بالإستناد على الجدران قبل أن تتدهور حالتها الصحية.

نفس المرض أصاب الشقيقة الصغرى فاطمة الزهراء التي أصيبت مؤخرا بإضطراب حركي حيث أصبحت تحتاج لمعيل لمساعدتها على التحرك أو بالإستناد على الجدران .

وتناشد أسرة الشقيقتين المحسنين مساعدتها لعلاج فاطمة الزهراء قبل أن تفقد كامل قدرتها على المشي و كذلك علاج شقيقتها الكبرى نصيرة.

للمساعدة : 0636794117

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