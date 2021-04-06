صورة تعبيرية

حجم الدين الخارجي العمومي بلغ 374,3 مليار درهم خلال 2020

منذ ساعة واحدة
0
هبة بريس

أفادت مديرية الدراسات و التوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بأن حجم الدين الخارجي العمومي بلغ 374,3 مليار درهم برسم سنة 2020.

وأوضحت المديرية، في نشرتها الإحصائية الدورية المتعلقة بالدين الخارجي العمومي، أن القروض الممنوحة للخزينة والمقاولات العمومية بلغت ما مجموعه 199,5 مليار درهم للخزينة و174,8 مليار درهم باقي الدائنين العموميين.

وأضافت المديرية أنه في ما يتعلق بعمليات السحب من القروض الخارجية، بلغ 75,8 مليار درهم في متم سنة 2020، منها 62,9 مليار درهم تمت تعبئتها من قبل الخزينة، و13,1 مليار درهم لدعم الإصلاحات، و 10,1 مليار درهم للتدابير المتعلقة بالتخفيف من آثار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 2,2 مليار درهم لمشاريع الميزانية.

وأردفت المديرية أنه تم، أيضا، تخصيص 12,9 مليار درهم للمؤسسات والمقاولات العمومية، والجماعات الترابية، والمؤسسات ذات المنفعة العامة.

وفي ما يتعلق بخدمة الدين الخارجي العمومي، بلغ 41,4 مليار درهم، منها 24 مليار درهم تمت تسويتها من طرف الخزينة، و14,4 مليار درهم من قبل باقي الدائنين العموميين.

وعلى مستوى توزيع الدين الخارجي العمومي حسب العملات، فقد استحوذ الأورو على حصة الأسد ب 60,7 في المائة من الدين الخارجي للخزينة خلال هذه الفترة، متبوعا بالدولار الأمريكي 29,8 في المائة، و 3 في المائة بالنسبة للين الياباني. وبالنسبة لتوزيع الدين الخارجي العمومي بحسب الدائنين، تشكل الخزينة 53,3 بالمائة من محفظة الدين الخارجي العمومي، مقابل 45,7 بالمائة للمؤسسات والمقاولات العمومية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of للمرة الثالثة خلال عام .. “النقد الدولي” يؤجل ديون 28 دولة

للمرة الثالثة خلال عام .. “النقد الدولي” يؤجل ديون…

منذ 3 ساعات
Photo of الدرا البيضاء ..انعقاد قمة (أفريكانيتي) لمواكبة النساء والشباب

الدرا البيضاء ..انعقاد قمة (أفريكانيتي) لمواكبة النساء والشباب

منذ 16 ساعة
Photo of توقع زيادة الاقتصاد الوطني بنحو 14,7 ٪ خلال الفصل الثاني من 2021

توقع زيادة الاقتصاد الوطني بنحو 14,7 ٪ خلال الفصل…

منذ 18 ساعة
Photo of وجدة .. بوشارب توقع اتفاقيات شراكة جهوية في إطار سياسة المدينة

وجدة .. بوشارب توقع اتفاقيات شراكة جهوية في إطار…

منذ 19 ساعة
Photo of إحداث مجلس التعاون المغربي الإندونیسي للتجارة و الاستثمار

إحداث مجلس التعاون المغربي الإندونیسي للتجارة و الاستثمار

منذ يوم واحد
Photo of افريقيا .. 5,4 مليار درهم حجم الاستثمارات المغربية خلال 2019

افريقيا .. 5,4 مليار درهم حجم الاستثمارات المغربية خلال…

منذ يومين
Photo of البنوك التشاركية .. ارتفاع التمويلات ب47,5% خلال شهر فبراير

البنوك التشاركية .. ارتفاع التمويلات ب47,5% خلال شهر فبراير

منذ 3 أيام
Photo of أكادير : سفينة ” حسن المراكشي” تستعد لتنفيذ أول مهمة علمية بالسواحل الجنوبية للمملكة

أكادير : سفينة ” حسن المراكشي” تستعد لتنفيذ أول…

منذ 3 أيام
Photo of برمجة 4,5 مليار درهم لدعم الاستثمارات الفلاحية لخاصة برسم سنة 2021

برمجة 4,5 مليار درهم لدعم الاستثمارات الفلاحية لخاصة برسم…

منذ 3 أيام
Photo of وفد صيني يزور “مدينة محمد السادس طنجة تيك”

وفد صيني يزور “مدينة محمد السادس طنجة تيك”

منذ 3 أيام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق