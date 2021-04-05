نجوم ينعون الراحلة الحاجة الحمداوية

نجلاء مزيان - هبة بريس

فور إعلان خبر وفاة إحدى أيقونات فن العيطة بالمغرب “الحاجة الحمداوية “، قام مجموعة من المشاهير بنعي الراحلة بصفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

و نشر الفنان نزار إيديل صورة الفقيدة مرفوقة بالتعليق التالي:” الحاجة الحمداوية في ذمة الله إن لله و إن إليه راجعون “.

و بدورها الفنانة لطيفة رأفت كتبت :” إنا لله و إنا إليه راجعون، الحاجة الحمداوية في ذمة الله اللهم ارحمها و ارزق أهلها الصبر و السلوان، اللهم ثبتها عند السؤال، عزائي الخالص لعائلتها الصغيرة و الكبيرة، إنا لله و إنا إليه راجعون”.

و كذا أسماء لمنورعلقت على خبر الوفاة بالتدوينة التالية:” إنا لله وإنا إليه راجعون، وفاة أيقونة الفن الشعبي 1930-2021 الحاجة الحمداوية، عقود من المشوار الفني المغربي،الحافل بالنجاحات و نشر السعادة و المحبة، الحاجة جزء لا يتجزأ من تاريخ المغرب الفني الجميل”.

أما الفنان الحر فقد نشر صورة الحمداوية وعلق عليها قائلا : “إنا لله وإنا إليه راجعون، إنتقلت إلى دار البقاء الحاجة الحمداوية…ارجوا منكم الترحم و الدعاء لها بالرحمة و المغفرة

و يشار أن الفنانة المغربية الحاجة الحمداوية، توفيت صباح يومه الاثنين عن عمر يناهز الـ91 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض.

وتعد الحاجة الحمداوية إحدى أيقونات فن العيطة بالمغرب، حيث اشتهرت بأغانيها المميزة منذ عقود قبل أن تعلن عن اعتزالها الغناء قبل أشهر قليلة.

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