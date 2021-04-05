فاس .. إيقاف شخص بتهمة الحيازة والاتجار في أقراص الإكستازي

ع محياوي ـ هبة بريس

تمكنت عناصر الامن العمومي و الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة أمن فاس الجديد دار الدبيبغ، من توقيف شخص يبلغ من العمر 20 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في أقراص الإكستازي المخدرة.

وجرى توقيف المشتبه فيه، الذي يعمل سائقا لسيارة نفعية لتوزيع اللحوم بمدينة فاس، بناء على معطيات حول تورطه في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث تم توقيفه متلبسا بحيازة 480 قرص إكستازي مخدر، قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة بمنزله عن حجز 577 قرصا إضافيا، ليصل مجموعة الأقراص المخدرة المحجوزة في هذه القضية 1057 وحدة من مخدر الإكستازي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي

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