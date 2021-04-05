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إسبانيا تؤكد إجلاء 1200 من مواطنيها العالقين بالمغرب

منذ ساعة واحدة
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يسير الإيحيائي - هبة بريس

أكدت وسائل إعلام إسبانية عودة حوالي 1200 سائح إسباني كانوا عالقين بالمغرب بعد قرار إغلاق الحدود مع بعض دول العالم كإسبانيا بسبب الفيروس البريطاني.

ووثقت كاميرات القنوات التلفزية الإسبانية وصول عدد كبير من السياح إلى مطار “أدولفو سواريز” بالعاصمة مدريد وكذا ميناء الجزيرة الخضراء الذي إستقبل رحلة بحرية وعلى متنها حوالي 730 مسافرا إنطلقوا من ميناء طنجة المتوسط .

وما تزال الحكومة الإسبانية تتابع عن كثب أوضاع مواطنيها العالقين في المغرب، إذ قدرت عدد المتبقين منهم حسب إحصاءات أولية ما يزيد عن 3000 شخص،مع تأكيدها أنها تواصل التنسيق مع السلطات المغربية المختصة لإجلائهم في أقرب وقت.

واستغربت ذات الوسائل الإعلامية الإسبانية مما وصفتها ب “الطريقة العشوائية” في إتخاذ مثل هذه القرارات دون سابق إنذار ولا مراعاة لمصالح مواطنيها الذين أذلوا عند وصولهم للمطارات والموانئ بتصريحات سلبية عن قرارات الحكومة المغربية في التعاطي مع هذا الملف.

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