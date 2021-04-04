قناة السويس تُعلن عبور جميع السفن المتوقفة منذ جنوح السفينة العملاقة

هبة بريس ـ متابعة

أعلنت هيئة قناة السويس، اكتمال عبور كافة السفن المتوقفة بالمجرى الملاحي للقناة منذ حادث جنوح ناقلة الحاويات العملاقة “إيفر غيفن”.

واشار رئيس الهيئة أسامة ربيع في بيان اليوم السبت ، أن إجمالي أعداد السفن المنتظرة بمنطقة البحيرات الكبرى والمدخلين الشمالي والجنوبي للقناة منذ وقوع حادث جنوح السفينة البنمية بلغ 422 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 26 مليون طن.

وأوضح أن التقارير الملاحية سجلت اليوم ، عبور المجموعة الأخيرة من السفن المنتظرة منذ الحادث وعددها 61 سفينة، مضيفا أن القناة استقبلت أيضا 24 سفينة جديدة من السفن التي ترغب في عبور القناة بعد انتظام حركة الملاحة بها، ليصل إجمالي عدد السفن العابرة اليوم ، 85 سفينة.

وكان تعطل الحركة في القناة قد أحدث اضطرابا في سلاسل الإمداد العالمية بعد أن انحشرت السفينة التي يبلغ طولها 400 متر بالعرض في الممر التجاري الحيوي، يوم 23 مارس الماضي، واستغرقت فرق الإنقاذ المتخصصة قرابة أسبوع لتحريكها بعد عمليات حفر وتكريك مكثفة وأعمال قطر متكررة.

وبدأت الهيئة تحقيقا الأربعاء الماضي لمعرفة سبب جنوح السفينة في قناة السويس وتعطيل الممر الملاحي المائي لمدة ستة أيام، سيتم الإعلان عن نتائجه قريبا وفق رئيس الهيئة.

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