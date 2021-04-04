طقس الأحد..سحب غير مستقرة مصحوبة بنزول قطرات متفرقة

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هبة بريس ـ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد، تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما خلال الصباح فوق السواحل الشمالية، من المحتمل أن تعطي قطرات مطرية متفرقة أحيانا.

كما ستهم كتل ضبابية أو قطرات مطرية جد خفيفة، خلال الصباح و الليل، السهول الشمالية والوسطى وكذلك هضاب الفوسفاط، فضلا عن تمركز سحب غير مستقرة مصحوبة بزخات و احتمال أن تكون رعدية خلال الظهيرة فوق الريف.

وستكون السماء غائمة جزئيا شمال المنطقة الشرقية و الأطلس المتوسط مما سيعطي قطرات مطرية متفرقة، عدا ذلك ستبقى الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب.

وستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الشمالي بكل من جنوب البلاد والسواحل الوسطى والأطلس الصغير وجنوب المنطقة الشرقية، فيما ستكون ضعيفة إلى معتدلة جنوبية إلى شرقية بالجنوب الشرقي، وشمالية إلى متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 02 و 07 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 08 و 15 درجة بكل من شمال ووسط البلاد، و كذا بالمنطقة الشرقية، وستكون ما بين 13 و 20 درجة شمال الأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي للبلاد، و ما بين 20 و 24 درجة بأقصى جنوب البلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 15 و 20 درجة بمرتفعات الأطلس و الريف، وما بين 19 و 26 درجة بكل من شمال ووسط البلاد والواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية، وما بين 27 و 34 درجة بالجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون ما بين 32و37 درجة جنوب الأقاليم الصحراوية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بمنطقة البوغاز وهادئا خلال المساء، وكذا قليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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