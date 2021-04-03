Handout picture taken on July 31, 2019 by German migrant rescue NGO Sea-Eye, shows members of the German migrant rescue charity NGO Sea-Eye helping people to get off from an overloaded rubber boat spotted in international waters off the Libyan coast to bring them to their vessel "Alan Kurdi". - The German aid organization Sea-Eye has rescued 40 people from an overcrowded rubber dinghy in the Mediterranean. The crew of the rescue ship "Alan Kurdi" discovered the migrants early morning on July 31, 2019 in international waters and took them on board, Sea-Eye said. The "Alan Kurdi" is now heading for the Italian Mediterranean island of Lampedusa. (Photo by PAVEL VITKO / sea-eye.org / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO /SEA-EYE.ORG / PAVEL VITKO " - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

توقيف مهاجرين سريين مغاربة بسواحل البرتغال

منذ ساعتين
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هبة بريس- وكالات

تمكن قارب هجرة سرية على متنه 16 مهاجراً غير شرعي من بلوغ سواحل شاطىء بلدة برتغالية، قريبة من الحدود الاسبانية، حيث تدخلت الشرطة لتلقي القبض على 3 منهم، بينما لا تزال عمليات البحث مستمرة عن الـ13 الآخرين.

وحسب ما تناقلته وسائل إعلام برتغالية، فقد عثرت الشرطة يوم الإثنين الماضي، على قارب بالقرب من شاطئ “فيلا ريال دو سانتو أنتونيو”، وكان فيه بعض الوقود والمواد الغذائية. حيث اعتقدت في بادئ الأمر، أن القارب كان يستخدم لأغراض تهريب المخدرات، لكنهم استبعدوا الأمر بعد أن ألقوا القبض على ثلاثة أشخاص كانوا على متنه، والذين اعترفوا بأن القارب كان يحمل 16 مهاجراً غير شرعي من أصول مغربية، ما دفع أجهزة الشرطة البرتغالية لإطلاق حملة بحث عن المهاجرين الـ13 الآخرين.

وحسب ذات المصادر، فيعتبر هذا القارب السابع من نوعه الذي يصل بشكل غير قانوني إلى ساحل البلدة التابعة للمقاطعة الجنوبية في البرتغال، منذ ديسمبر 2019. و من أصل 98 مهاجراً وصلوا عبر تلك القوارب، طلب 66 منهم اللجوء، ولم يحصل عليه سوى 9، اثنان منهم قاصران.

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