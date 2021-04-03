توقيف مهاجرين سريين مغاربة بسواحل البرتغال

هبة بريس- وكالات

تمكن قارب هجرة سرية على متنه 16 مهاجراً غير شرعي من بلوغ سواحل شاطىء بلدة برتغالية، قريبة من الحدود الاسبانية، حيث تدخلت الشرطة لتلقي القبض على 3 منهم، بينما لا تزال عمليات البحث مستمرة عن الـ13 الآخرين.

وحسب ما تناقلته وسائل إعلام برتغالية، فقد عثرت الشرطة يوم الإثنين الماضي، على قارب بالقرب من شاطئ “فيلا ريال دو سانتو أنتونيو”، وكان فيه بعض الوقود والمواد الغذائية. حيث اعتقدت في بادئ الأمر، أن القارب كان يستخدم لأغراض تهريب المخدرات، لكنهم استبعدوا الأمر بعد أن ألقوا القبض على ثلاثة أشخاص كانوا على متنه، والذين اعترفوا بأن القارب كان يحمل 16 مهاجراً غير شرعي من أصول مغربية، ما دفع أجهزة الشرطة البرتغالية لإطلاق حملة بحث عن المهاجرين الـ13 الآخرين.

وحسب ذات المصادر، فيعتبر هذا القارب السابع من نوعه الذي يصل بشكل غير قانوني إلى ساحل البلدة التابعة للمقاطعة الجنوبية في البرتغال، منذ ديسمبر 2019. و من أصل 98 مهاجراً وصلوا عبر تلك القوارب، طلب 66 منهم اللجوء، ولم يحصل عليه سوى 9، اثنان منهم قاصران.

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