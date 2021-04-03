أكادير : سفينة ” حسن المراكشي” تستعد لتنفيذ أول مهمة علمية بالسواحل الجنوبية للمملكة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت ” هبة بريس “أن السفينة الأوقيانوغرافية “الحسن المراكشي” تستعد تنفيذ أول رحلة علمية لها بالسواحل الجنوبية للمملكة شهر أبريل.

وقالت مصادر الجريدة، أن السفينة العلمية التي رست بميناء أكادير، قبل أيام، قد نظم طاقمها رحلة تجريبية في سواحل سوس

، للوقوف على الجاهزية العامة للسفينة، على مستوى الفعالية.

الرحلة التجريبية لأهم سفينة علمية بالمغرب “الحسن المراكشي”، قد إنطلقت قبل يومين من أرصفة ميناء الصيد، في اتجاه سواحل مدينة أكادير، وعلى مثنها لجنة من المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، يترأسهم مالك فرج المدير العام للمؤسسة، للوقوف على طريقة اشتغال السفينة العلمية، وحركيتها، ومناوراتها في البحر. فضلا عن الجانب العلمي وطريقة تنفيذ المهام، مع الإطلاع على الوسائل اللوجيستيكية للسفينة، والتجهيزات العلمية الكفيلة، بإعداد التقارير العلمية المختلفة، من الأبحاث ومسوحات العلوم البحرية، وبيئة الأسماك، والمسوحات الطبوغرافية القاعية.

ولازالت السفينة العلمية تتواجد الى حدود اليوم السبت 3 أبريل بميناء الصيد بأكادير . في انتظار باقي الإجراءات المصاحبة، قبل استلام السفينة بشكل نهائي من إدارة الورش الياباني تامانوا، مكان صناعتها.

ويسابق المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري الزمن، للانتهاء من الإجراءات المختلفة من مراجعة دفتر التحملات، ومراقبة مجموع الجوانب المرتبطة بالسفينة المعنية، قبل أن تكون السفينة الأوقيانوغرافية “الحسن المراكشي”، مستعدة لتنفيذ أول مهمة علمية لها بالسواحل المغربية شهر أبريل الجاري .

ما رأيك؟ المجموع 3 آراء 0 3