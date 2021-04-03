طقس
احوال الطقس

طقس السبت .. سماء غائمة وزخات خفيفة بعدد من مناطق المملكة

منذ ساعتين
0
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية ليوم غد السبت، تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية و بأمطار جد خفيفة و محلية، خلال الصباح و الليل، على السهول الشمالية و الوسطى،فيما ستخيم الأجواء المستقرة فوق كافة أرجاء المملكة مع سماء قليلة السحب إلى صافية.

وستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الشمالي بجنوب البلاد، وستكون ضعيفة ومتقلبة الاتجاه بباقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 02 و07 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 09 و15 درجة بكل من شمال و وسط البلاد، و كدا بالمنطقة الشرقية، وستكون ما بين 14 و 20 درجة بالجنوب و الجنوب- الشرقي للبلاد.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 15 و 20 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 20 و26 درجة بكل من السهول الشمالية، الريف، الواجهة المتوسطية، و المنطقة الشرقية، وما بين 25 و30 درجة بالسهول الوسطى ومنطقة سوس، وستكون ما بين 30 و37 درجة بالجنوب-الشرقي وبالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بمنطقة البوغاز، و قليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بحضور العلمي ..تدشين توسعة مصنع مجموعة “NP Morocco” بالمحمدية

بحضور العلمي ..تدشين توسعة مصنع مجموعة “NP Morocco” بالمحمدية

منذ 59 دقيقة
Photo of القنيطرة .. مائدة مستديرة تناقش تداعيات كوفيد-19 على الفن السابع

القنيطرة .. مائدة مستديرة تناقش تداعيات كوفيد-19 على الفن…

منذ ساعة واحدة
Photo of هذه تفاصيل اتفاقية شراكة لتكريس ثقافة حماية المعطيات الشخصية بالمغرب

هذه تفاصيل اتفاقية شراكة لتكريس ثقافة حماية المعطيات الشخصية…

منذ 9 ساعات
Photo of الضمان الاجتماعي يُعلن عن دعم أجراء قطاع المطاعم ومتدربيهم

الضمان الاجتماعي يُعلن عن دعم أجراء قطاع المطاعم ومتدربيهم

منذ 10 ساعات
Photo of المحامون الشباب يُسجلون تراجع منسوب الحريات وتعنيف الوقفات

المحامون الشباب يُسجلون تراجع منسوب الحريات وتعنيف الوقفات

منذ 13 ساعة
Photo of محنة الباكوري مسترسلة ..البيجيدي يجره للمساءلة البرلمانية

محنة الباكوري مسترسلة ..البيجيدي يجره للمساءلة البرلمانية

منذ 13 ساعة
Photo of امزازي مطلوب في البرلمان لمناقشة وضعية “أساتذة التعاقد”

امزازي مطلوب في البرلمان لمناقشة وضعية “أساتذة التعاقد”

منذ 14 ساعة
Photo of تجميد عضوية جمعيتين لمنتجي الخضر والفواكه

تجميد عضوية جمعيتين لمنتجي الخضر والفواكه

منذ 15 ساعة
Photo of خلال 24 ساعة ..تلقيح 1838 شخص ضد فيروس “كورونا”

خلال 24 ساعة ..تلقيح 1838 شخص ضد فيروس “كورونا”

منذ 15 ساعة
Photo of حالات الشفاء …تسجيل 513 حالة إضافية خلال 24 ساعة الماضية

حالات الشفاء …تسجيل 513 حالة إضافية خلال 24 ساعة…

منذ 15 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق