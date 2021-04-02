لجنة اليقظة الاقتصادية

“ضمان إقلاع” .. تمديد الاستفادة من الضمان إلى غاية 30 يونيو

منذ ساعة واحدة
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هبة بريس

أعلنت لجنة اليقظة الاقتصادية، المجتمعة اليوم الجمعة، عبر تقنية المناظرة المرئية، عن تمديد الاستفادة من منتجات الضمان التي تم إقرارها لتغطية الاحتياجات التمويلية للمقاولات المتضررة من أزمة كوفيد -19، إلى غاية 30 يونيو 2021.

وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في بلاغ صدر في أعقاب الإجتماع ال12 للجنة أنه “من أجل مواكبة الطلب الذي عبر عنه الفاعلون الاقتصاديون في القطاعين الخاص والعام والتمكن أيضا من إنهاء الملفات التي لا تزال قيد التسوية، تقرر تمديد الاستفادة من الضمان المقدم من طرف الدولة (ضمان إقلاع) “Damane Relance” إلى غاية 30 يونيو 2021″.

وأضاف المصدر أن اللجنة سجلت بارتياح النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها بفضل منتجات الضمان المختلفة، والتي تم إقرارها لتغطية الاحتياجات التمويلية للمقاولات المتضررة من أزمة كوفيد-19 .

وسجل المصدر ذاته أنه “إلى غاية 31 مارس 2021، مكنت منتجات الضمان هذه من تغطية 93 ألف و419 قرضا بنكيا بقيمة إجمالية قدرها 5ر61 مليار درهم لفائدة المقاولات، وذلك تماشيا مع الالتزامات التي تم التعهد بها على مستوى خطة الانعاش التي تم إطلاقها من جلالة الملك محمد السادس .

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