مصطفى التراب يتسلم وسام جوقة الشرف الفرنسي برتبة ضابط

هبة بريس ـ الرباط

تسلم مصطفى التراب، الرئيس المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط، وسام جوقة الشرف الفرنسي برتبة ضابط.

وتسلم االتراب هذا الوسام الفخري، أمس الأربعاء بالرباط، من سفيرة فرنسا بالمغرب هيلين لوغال.

ويمثل هذا التوشيح احتفاء بالمسار الاستثنائي للسيد التراب، الذي تمكن من تقريب عوالم الصناعة والبحث خدمة للتنمية بالمملكة.

ويأتي هذا التوشيح الرفيع أيضا تتويجا للتعاون النموذجي مع فرنسا الذي ساهم السيد التراب في نسجه.

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