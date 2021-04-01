طانطان: العثور على جثة داخل سيارة بالحي الجديد

أشعبان لحبيب - هبة بريس

عثر قبل قليل من اليوم، الخميس01 ابريل2021، على جثة شخص داخل سيارته، التي كانت مركونة بموقف الشاحنات، المتواجد بحي الجديد بمدينة طانطان.

وحسب مصادر هبة بريس، التي أكدت على أن المتوفى تاجر، يقوم بتوزيع سلعه على المحالات التجارية، بواسطة سيارته ويتنقل بها بين المدن.

وتبعا للمصادر ذاتها، فإن الجثة تعود إلى شخص في عقده الخامس، مرجحة تعرضه إلى “ أزمة قلبية بعد أن كان داخل سيارته، التي تعد مسكن لهذا النوع من التجار الذين يتنقلون بين المدن والجهات.

وفور إخطارها، إنتقلت مصالح الأمن الوطني وكذا السلطة المحلية إلى مكان الحادث، وبعد المعاينة قامت بالأشراف على توجيه جثة المتوفى، إلى مستودع الأموات لإجراء تشريح طبي، مع فتح تحقيق في ملابسات وظروف وفاته، قصد الوقوف على الأسباب الحقيقية للواقعة، طبقا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

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