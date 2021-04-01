بعد غيابها عن الساحة الفنية .. الوالي يعلن عن مشاركة خديجة أسد في سيتكوم “قيسارية أوفلا”

نجلاء مزيان - هبة بريس

أعلن الفنان المغربي رشيد الوالي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، عن مشاركة الفنانة القديرة خديجة أسد في السيتكوم الرمضاني “قيسارية اوفلا ” بعد غيابها لفترة عن الساحة الفنية.

و نشر الوالي صورة تجمعه بالفنانة المغربية مرفوقة بتدوينة مطولة جاءت كالتالي:”شكرا لالة خديجة على تشريفك لي وطاقم التصوير مكنتش كنتصور المقدار ديال السعادة اللي قدرتي تخلقيها بزيارتك وقبولك دور الام الحنونة والصادقة والقوية واللي كتحمل القيم النبيلة والوحيدة اللي كتقدر تقول لولدها هاد الشي عيب ومتضحكش على بنات الناس”.

و واصل :”اما الفرحة ديالي ربي كيعلم بيها، لأنه مكانش مكتوب لينا نديرو أعمال من قبل، وليوم هانت وبكل تواضع الفنانة كتقبلي نكون مخرج فهاذ العمل، واللي مكانش غادي يكون عندو وزنو الحقيقي بلا وجودك فيه”.

و اختتم تدوينته قائلا :” الله يكبر بيك ويخليك نجمة النجمات ويعطيك الصحة والعافية .وتعطي عصارة تجربتك طويلة انت والمرحوم سعد الله واللي خصصنا ليه مكان في الاستوديو تقدرا لعطائه كل هذه السنين”.

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