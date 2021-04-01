رئيس جماعة اجزناية

رسميا .. المحكمة الادارية تقضي بعزل رئيس جماعة اجزناية بطنجة

منذ ساعة واحدة
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هبة بريس- مكتب طنجة

قررت المحكمة الإدارية بالرباط، اليوم الخميس، عزل احمد الادريسي، بصفته عضوا ورئيسا لمجلس جماعة اجزناية من رئاسة مجلس جماعة اكزناية، إلى جانب بعض نوابه، مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك مع النفاذ المعجل.

وكانت وزارة الداخلية قد قررت توقيف أحمد الادريسي رئيس جماعة اجزناية، عن حزب الأصالة والمعاصرة ، ضواحي طنجة، وبعض نوابه بالاضافة الى الغاء الصلاحيات الممنوحة لهم، كما وضعت وزارة الداخلية بشكل رسمي دعوى أمام المحكمة الإدارية بهدف إصدار قرار عزل الإدريسي الذي يوصف بعراب الانتخابات بالشمال.

مصادرنا كانت قد أكدت في وقتها أن قرار التوقيف تم تبليغه للادريسي عن طريق مفوض قضائي، الا ان المعني بالامر رفض تسلمه، وذلك في اعقاب عدد من التقارير التي تم انجازها من طرف لجان تفتيش كانت قد حلت بجماعة اجزناية منذ مدة ، حيث سجلت مجموعة من الخروقات تخص التدبير.

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