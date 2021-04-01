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فايزر : سنحميكم من كورونا لمدة 6 أشهر!

منذ ساعتين
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هبة بريس - وكالات

أعلنت شركتا فايزر وبيونتيك، أن التجربة السريرية الجارية للمرحلة الثالثة من لقاحهما ضد فيروس كورونا، أكدت نجاعتها مدة 6 أشهر على الأقل بعد الجرعة الثانية.

وأضافت الشركة أنه وعلى الرغم من أن مدة الحماية المفرج عنها متواضعة، إلا أنها أطول من 90 يوما كان يعتقد أنها المدة القصوى على أفضل تقدير.

كما شددت على أن فعالية منتجها لا تزال تمثّل 91٪ ضد المرض مع أي أعراض، مؤكدة أنها فعالة أيضاً ضد السلالات الجديدة المنتشرة في جنوب إفريقيا والتي يخشى الباحثون أنها تطورت لتتجنب حماية اللقاحات.

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