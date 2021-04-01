عزيز أخنوش

بركان : التوقيع على اتفاقيات لتفعيل استراتيجية الجيل الأخضر

منذ ساعة واحدة
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هبة بريس

جرى، الأربعاء، التوقيع على خمس اتفاقيات تروم تنزيل استراتيجية “الجيل الأخضر 2020 – 2030” على مستوى إقليم بركان.

وتروم الاتفاقيات، التي تم التوقيع عليها خلال حفل ترأسه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، تعزيز الشغل الفلاحي وتشجيع الابتكار وتسهيل إحداث التعاونيات الفلاحية.

ويتعلق الأمر بالتوقيع على اتفاقية إطار بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية “كومادير” وعمالة بركان، تتعلق بإحداث منصة خاصة بسوق الشغل لفائدة العمال الفلاحيين بالإقليم بركان.

وينتظر من الاتفاقية تنظيم سوق الشغل الفلاحي بالإقليم وذلك من خلال خلق “بورصة الشغل الفلاحي” لتسهيل وتقريب المشغلين واليد العاملة الراغبة في العمل.

كما جرى التوقيع على اتفاقية بين المديرية الجهوية للفلاحة ومكتب الاستشارة الفلاحية وجمعية المستثمرين في القطب الفلاحي (AGRINOVA) لتعزيز الابتكار من خلال التآزر بين الفاعلين وخدمات البحث والتطوير (المعهد الوطني للبحث الزراعي، جامعة وجدة، مدارس تكوين التقنيين).

وتروم الاتفاقية المحددة بين المديرية الجهوية للفلاحة ومكتب تنمية التعاون ومكتب الاستشارة الفلاحية لتنفيذ الاتفاقية إطار بشأن إنشاء تعاونيات في المجال القروي.

بينما تروم الاتفاقية بين مكتب الاستشارة الفلاحية والغرفة الفلاحية الجهوية تعزيز التعاون بين الجانبين.

وتحدد الاتفاقية الأخيرة بين مكتب الاستشارة الفلاحية وجمعية “غزال” لتكوين ودعم النساء في الأنشطة المدرة للدخل وتأطير وريادة الأعمال في المجال القروي.

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