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إيطاليا تمدد قيود كورونا حتى نهاية أبريل

منذ 3 ساعات
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هبة بريس - وكالات

أعلنت الحكومة الإيطالية عقب اجتماع عقد يوم الأربعاء في روما، تمديد عدد من قيود مكافحة فيروس كورونا حتى نهاية أبريل.

ومع ذلك، ترغب البلاد في إعادة فتح المدارس للأطفال الصغار بعد عيد الفصح.

إلى جانب ذلك، صدر مرسوم جديد عن مجلس الوزراء ينص على التطعيم الإجباري للعديد من العاملين في المجال الطبي وفي أجزاء أخرى من نظام الرعاية الصحية.

وسجلت إيطاليا نحو 3.6 مليون إصابة بفيروس كورونا منذ فبراير 2020، ويقترب عدد الوفيات من 110 آلاف.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز “هوبكنز” الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء الأربعاء تطعيم 9.83 مليون شخص ضد فيروس كورونا في إيطاليا حتى الآن.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في إيطاليا بـ245 ألفا و365 جرعة في اليوم الواحد.

ووفقا لهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق إيطاليا 11 شهرا لتطعيم 75% من سكانها باللقاح المكون من جرعتين.

وبدأت إيطاليا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 13 أسبوعا.

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